СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-25T14:20:08+03:00

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Всем миром орловцы собирают деньги на строительство детской площадки при деревенском храме. Планируется поставить ее в селе Становой Колодезь.

- Это одно из оживленных поселений Орловского района с дружным приходом. В последнее время число семей с детьми в нем продолжает активно расти, и потому община Покровской церкви приняла решение запустить краудфандинговую кампанию по сбору средств на строительство детской площадки при храме, - сообщили в Орловско-Волховской епархии.

Как стало известно, уже закуплен песок. В ближайшее время планируется выровнять площадку со снятием грунта под будущие конструкции. На доброе дело орловцы собрали почти 30 тысяч рублей. Всего в списках более 200 имён тех, кто решил помочь.

Подробная информация о сути проекта и результатах сбора средств публикуется в группе храма в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU