СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-25T13:10:28+03:00

Деньги пойдут на реализацию национальных проектов и поддержание финансовой стабильности в регионе

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Орловская область получила за полгода из федерального бюджета 5,3 млрд рублей или 38,1% от плана. Напомним, регион является дотационным и реализация основных национальных проектов и поддержание финансовой стабильности осуществляется из федерального центра.

24 июня вопрос о предварительных итогах первого полугодья 2019 года обсудили на аппаратном совещании в областной администрации.

- Мы должны обеспечить контроль за реализацией национальных проектов и достижение финансовой стабильности региона. При этом необходимо не только обеспечить поступление из федерального бюджета денежных средств в полном объеме, но и их своевременное освоение, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

По информации руководителя Департамента финансов области Елены Сапожниковой, безвозмездные поступления из федерального бюджета в Орловскую область на 2019 год прогнозируются в объеме 13,9 млрд рублей, из которых 5,9 млрд рублей - дотации и 8 млрд рублей - целевые межбюджетные трансферты.

Также на совещание обсудили проблему софинансирования областного бюджета на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU