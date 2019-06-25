Орловская область получила за полгода из федерального бюджета 5,3 млрд рублей
Орловская область получила за полгода из федерального бюджета 5,3 млрд рублей или 38,1% от плана. Напомним, регион является дотационным и реализация основных национальных проектов и поддержание финансовой стабильности осуществляется из федерального центра.
24 июня вопрос о предварительных итогах первого полугодья 2019 года обсудили на аппаратном совещании в областной администрации.
- Мы должны обеспечить контроль за реализацией национальных проектов и достижение финансовой стабильности региона. При этом необходимо не только обеспечить поступление из федерального бюджета денежных средств в полном объеме, но и их своевременное освоение, - пояснил губернатор Андрей Клычков.
По информации руководителя Департамента финансов области Елены Сапожниковой, безвозмездные поступления из федерального бюджета в Орловскую область на 2019 год прогнозируются в объеме 13,9 млрд рублей, из которых 5,9 млрд рублей - дотации и 8 млрд рублей - целевые межбюджетные трансферты.
Также на совещание обсудили проблему софинансирования областного бюджета на следующий год.
ИСТОЧНИК KP.RU