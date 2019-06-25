27 июня «Свободное пространство» приглашает орловцев на закрытие театрального сезона

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-25T12:39:01+03:00

В этот день состоится награждение победителей премии зрительских симпатий «Хрустальная рампа»

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В четверг, 27 июня, в театре для детей и молодежи «Свободное пространство» пройдет закрытие 42-театрального сезона. В этот день зрителей ждет показ спектакля «Больше, чем любовь» и награждение победителей премии «Хрустальная рампа». Традиционно их определят сами орловцы.

- Голосование пройдет по пяти номинациям: «Лучшая премьера сезона», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», - рассказали «КП» в пресс-службе театра.

Претендентами на соискание Премии в этих номинациях стали восемь спектаклей:

- «ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ»

- «ФОКСТРОТ 12-ТИ СТУЛЬЕВ»

- «КАК У ЗИМЫ ЛЮТОЙ СЕРДЦЕ ПОЯВИЛОСЬ»

- «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»

- «ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ»

- «КОШКИН ДОМ»

- «ЛЕС»

- «ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ»

Голосование продлится до 27 июня в группе театра в соцсетях. Также выбрать победителя можно будет в самом театре за полчаса до спектакля.

ИСТОЧНИК KP.RU