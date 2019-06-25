27 июня «Свободное пространство» приглашает орловцев на закрытие театрального сезона
В четверг, 27 июня, в театре для детей и молодежи «Свободное пространство» пройдет закрытие 42-театрального сезона. В этот день зрителей ждет показ спектакля «Больше, чем любовь» и награждение победителей премии «Хрустальная рампа». Традиционно их определят сами орловцы.
- Голосование пройдет по пяти номинациям: «Лучшая премьера сезона», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», - рассказали «КП» в пресс-службе театра.
Претендентами на соискание Премии в этих номинациях стали восемь спектаклей:
- «ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ»
- «ФОКСТРОТ 12-ТИ СТУЛЬЕВ»
- «КАК У ЗИМЫ ЛЮТОЙ СЕРДЦЕ ПОЯВИЛОСЬ»
- «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»
- «ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ»
- «КОШКИН ДОМ»
- «ЛЕС»
- «ПИЖАМА НА ШЕСТЕРЫХ»
Голосование продлится до 27 июня в группе театра в соцсетях. Также выбрать победителя можно будет в самом театре за полчаса до спектакля.
ИСТОЧНИК KP.RU