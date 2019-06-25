2019-06-25T12:09:51+03:00
Общество

В Орле продолжается акция «Без вас не получится»

Мероприятие посвящено детской дорожной безопасности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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фото: УМВД России по Орловской областифото: УМВД России по Орловской области
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В Орле продолжается всероссийская масштабная акция «Без вас не получится». В социальной кампании, посвященной детской дорожной безопасности, активное участие принимают сотрудники полиции. На сегодняшний день в акции приняли участие более тысячи орловцев, в числе которых ученики школ, воспитанники детских садов и их родители, преподаватели и воспитатели.

На новой встрече в рамках мероприятия присоединились к акции и сотрудники УФСИН России по Орловской области. Госавтоинспекторы напомнили коллегам основные причины возникновения ДТП, в которых травмируются дети.

- Участники разобрали как правильно и безопасно перевозить ребенка в автомобиле, обратили внимание на параметры, которые учитываются при подборе детского удерживающего устройства, а именно возраст, рост и вес маленького пассажира, а также отметили, что без автокресла риск получения травм ребенком в ДТП возрастает, и посмотрели тематические ролики, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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