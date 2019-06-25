Полицейские задержали молодого орловца, устроившего поножовщину

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-25T11:49:58+03:00

Дожидаться суда 21-летний парень будет под подпиской о невыезде Фото: Архив "КП"

Дожидаться суда 21-летний парень будет под подпиской о невыезде

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Орловские полицейские задержали молодого человека, устроившего поножовщину в Северном районе города. 21-летний орловец поссорился с 23-летнем парнем и в качестве аргумента в споре выбрал нож: напал на своего оппонента. После случившегося с места происшествия он скрылся.

Сразу после получения сигнала о происшествии, полицейские преступили к поискам беглеца. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установив его личность и местонахождение, они задержали преступника.

Свою вину молодой человек признал.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью). Ведется следствие. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU