2019-06-25T11:38:27+03:00
Происшествия

В Орле малыш выпал из окна восьмого этажа

Спасти жизнь мальчика не удалось – он скончался в карете "скорой" по дороге в больницу
Ольга СУПОНЕВА
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По предварительной версии, ребенок сам подставил стул и взобрался на подоконникПо предварительной версии, ребенок сам подставил стул и взобрался на подоконникФото: Ольга СУПОНЕВА
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Трагический случай произошел в минувшее воскресенье, 22 июня, в Северном районе Орла. Малыш выпал из открытого окна многоэтажки. Спасти жизнь ребенка не удалось: кроха скончался в карете «скорой», по дороге в больницу.

Все случилось в квартире, расположенной на восьмом этаже. Мальчик 2017 года рождения смотрела мультики, в комнате он был один – его семья в это время занималась ремонтом в соседней комнате. Как предварительно уставлено, ребенок сам поставил стул к окну, взобрался на подоконник и выпал из окна. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщила корреспонденту «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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