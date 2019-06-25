В Орле малыш выпал из окна восьмого этажа
Трагический случай произошел в минувшее воскресенье, 22 июня, в Северном районе Орла. Малыш выпал из открытого окна многоэтажки. Спасти жизнь ребенка не удалось: кроха скончался в карете «скорой», по дороге в больницу.
Все случилось в квартире, расположенной на восьмом этаже. Мальчик 2017 года рождения смотрела мультики, в комнате он был один – его семья в это время занималась ремонтом в соседней комнате. Как предварительно уставлено, ребенок сам поставил стул к окну, взобрался на подоконник и выпал из окна. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщила корреспонденту «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU