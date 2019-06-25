2019-06-25T10:41:47+03:00
Общество

В Орле будут судить владелицу опасного бассейна

Нарушение требований безопасности едва не стало причиной гибели ребенка
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле будут судить владелицу опасного бассейна Фото: Архив "КП"В Орле будут судить владелицу опасного бассейна Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле будут судить владелицу аквацентра, в котором из-за нарушений требований безопасности едва не погиб пятилетний ребенок. Во время группового занятия он прыгнул с лестницы в бассейн и не смог самостоятельно вынырнуть, пробыв под водой более минуты и чуть не захлебнулся.

Благодаря своевременному оказанию первой помощи ребенок остался жив, но его здоровью был нанесен вред.

- Следствие установило, что глубина чаши бассейна существенно превышала установленную законодательством норму. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящее время дело передано в суд, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас уголовное дело, возбужденное по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Всем миром орловцы собирают деньги на строительство детской площадки при деревенском храме
В Орле пройдет окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2019» по ЦФО
В Орловской области перезахоронили останки красногвардейца Ильи Апалько
Орловская область получила за полгода из федерального бюджета 5,3 млрд рублей
27 июня «Свободное пространство» приглашает орловцев на закрытие театрального сезона
В Орле продолжается акция «Без вас не получится»
Полицейские задержали молодого орловца, устроившего поножовщину
В Орле малыш выпал из окна восьмого этажа
Полицейские проведут операции против наркопреступлений на Орловщине
В Орле спасатели провели рейд на необорудованном для купания Силикатном пруду
22-летний орловец попал на статью за кражу двух сотовых телефонов
В Орловской области понизят транспортный налог многодетным семьям
В июле в Орле пройдет традиционный праздник "Гимн любви"
Орловские активисты нашли нарушения в детских оздоровительных лагерях
Орловцы могут бесплатно звонить с таксофонов
Роспотребнадзор разрешил купаться в Оке в районе центрального пляжа Орла
В Орле после столкновения с легковушкой опрокинулся «Деу Матиз»
На орловской трассе водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком
В Орловской области работает «прямая линия» по вопросам противодействия коррупции
В Орле пройдут соревнования по велогонкам и мотоспорту
В Орле наказали навязчивого коллектора-нарушителя
Сотни свечей орловцы зажгли в День памяти и скорби
В Орле водитель на скутере протаранил иномарку
Жителей Орла приглашают на пешеходную экскурсию по историческому центру города
Орловская область присоединилась к акции «Горсть памяти»
В Орле откроется выставка военно-исторической миниатюры
Орловским туристам советуют регистрировать свои маршруты