В Орле будут судить владелицу опасного бассейна

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-25T10:41:47+03:00

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В Орле будут судить владелицу аквацентра, в котором из-за нарушений требований безопасности едва не погиб пятилетний ребенок. Во время группового занятия он прыгнул с лестницы в бассейн и не смог самостоятельно вынырнуть, пробыв под водой более минуты и чуть не захлебнулся.

Благодаря своевременному оказанию первой помощи ребенок остался жив, но его здоровью был нанесен вред.

- Следствие установило, что глубина чаши бассейна существенно превышала установленную законодательством норму. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящее время дело передано в суд, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас уголовное дело, возбужденное по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU