2019-06-25T10:12:53+03:00
Общество

Полицейские проведут операции против наркопреступлений на Орловщине

Первый этап профилактических мероприятий пройдет до 3 июля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Полицейские проведут операции против наркопреступлений на ОрловщинеПолицейские проведут операции против наркопреступлений на ОрловщинеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Полицейские проведут операции против наркопреступлений на Орловщине. Первый этап профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным распространением наркотиков, уже стартовал. Он пройдет по всей области до 3 июля.

- Принять меры по уничтожению наркотикосодержащих растений, не дожидаясь административного или уголовного воздействия – обязанность каждого. Культивирование на земельных участках таких растений или непринятие землевладельцами и землепользователями мер по их уничтожению, влечёт за собой ответственность согласно действующему законодательству РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сообщить информацию о фактах незаконного обращения с наркотиками, случаях их распространения и потребления, вовлечения в это молодёжи, наркоторговле, содержания притонов, незаконном культивировании наркотикосодержащих растений, местах произрастания дикорастущих растений можно по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Орловской области: 41-38-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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