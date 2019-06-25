2019-06-25T09:59:14+03:00
Общество

В Орле спасатели провели рейд на необорудованном для купания Силикатном пруду

Отдыхающим раздали памятки с правилами безопасности на воде и провели с ними беседы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле спасатели провели рейд в необорудованных для купания местах. Сотрудники МЧС посетили несколько популярных среди орловчан пляжей. Оказалось, на необустроенных для отдыха у воды местах дети без присмотра родителей находятся в воде.

Таким местом в соответствии со всеми критериями стал Силикатный пруд. С ним рядом нет официально открытого пляжа. Несмотря на выставленные администрацией запрещающиеся аншлаги с информацией о запрете купания, в воду заходят все от мала до велика.

- В ходе рейда сотрудники раздали памятки с правилами безопасности на воде и провели беседы с отдыхающими. Тревожным моментом стало то, что около пруда и в воде очень много детей. А многие отдыхающие искренне считали, что это разрешенное место для купания, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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