2019-06-25T09:36:06+03:00
Происшествия

22-летний орловец попал на статью за кражу двух сотовых телефонов

Хищения молодой человек совершил из комнаты в общежитии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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22-летний орловец попал на статью за кражу двух сотовых телефонов22-летний орловец попал на статью за кражу двух сотовых телефоновФото: Архив "КП"
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22-летний житель Орла попал на статью за кражу двух сотовых телефонов. Хищения молодой человек совершил из комнаты в общежитии.

Правоохранителям заявление о пропаже гаджетов поступило от владельца. Когда личность вора удалось установить, стражи порядка выяснили, что орловец проник в чужое помещение через приоткрытую дверь. Оказалось, он и раньше привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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