2019-06-24T16:55:40+03:00
Общество

В Орловской области понизят транспортный налог многодетным семьям

Социально значимый законопроект одобрил глава региона
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орловской области понизят транспортный налог многодетным семьямВ Орловской области понизят транспортный налог многодетным семьямФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области понизят транспортный налог многодетным семьям. О внесении изменений в законы «О транспортном налоге» и «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах её социальной поддержки» говорили чиновники на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам на минувшей неделе, 19 июня.

Представители власти предложили для всех многодетных орловских семей предусмотреть льготу по транспортному налогу в размере 50 % для легковых автомобилей. То же самое будет касаться и автобусов с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил.

Стоит отметить, что сейчас по закону Орловской области «О транспортном налоге» для многодетных семей предусмотрены налоговые льготы в размере 50 % от ставки транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 100 лошадиных сил. Для семей с пятью и более детьми, пятидесятипроцентная налоговая льгота предусмотрена для легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.

Социально значимый законопроект уже одобрил глава региона. Положительное заключение дали Контрольно-счётная палата Орловской области и Управление федеральной налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В июле в Орле пройдет традиционный праздник "Гимн любви"
Орловские активисты нашли нарушения в детских оздоровительных лагерях
Орловцы могут бесплатно звонить с таксофонов
Роспотребнадзор разрешил купаться в Оке в районе центрального пляжа Орла
В Орле после столкновения с легковушкой опрокинулся «Деу Матиз»
На орловской трассе водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком
В Орловской области работает «прямая линия» по вопросам противодействия коррупции
В Орле пройдут соревнования по велогонкам и мотоспорту
В Орле наказали навязчивого коллектора-нарушителя
Сотни свечей орловцы зажгли в День памяти и скорби
В Орле водитель на скутере протаранил иномарку
Жителей Орла приглашают на пешеходную экскурсию по историческому центру города
Орловская область присоединилась к акции «Горсть памяти»
В Орле откроется выставка военно-исторической миниатюры
Орловским туристам советуют регистрировать свои маршруты