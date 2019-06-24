СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-24T16:55:40+03:00

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В Орловской области понизят транспортный налог многодетным семьям. О внесении изменений в законы «О транспортном налоге» и «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах её социальной поддержки» говорили чиновники на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам на минувшей неделе, 19 июня.

Представители власти предложили для всех многодетных орловских семей предусмотреть льготу по транспортному налогу в размере 50 % для легковых автомобилей. То же самое будет касаться и автобусов с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил.

Стоит отметить, что сейчас по закону Орловской области «О транспортном налоге» для многодетных семей предусмотрены налоговые льготы в размере 50 % от ставки транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 100 лошадиных сил. Для семей с пятью и более детьми, пятидесятипроцентная налоговая льгота предусмотрена для легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.

Социально значимый законопроект уже одобрил глава региона. Положительное заключение дали Контрольно-счётная палата Орловской области и Управление федеральной налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU