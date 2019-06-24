2019-06-24T16:22:58+03:00
Общество

Орловские активисты нашли нарушения в детских оздоровительных лагерях

Результаты своего рейда общественники направили властям для рассмотрения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Орловские активисты нашли нарушения в детских оздоровительных лагерях. В ходе рейдов общественники осмотрели территории, жилые комнаты и столовые в четырех местах детского отдыха.

- Мы убедились, что лагеря соответствуют необходимым нормам и требованиям. Их территории были подготовлены перед началом летнего сезона. Игровое и спортивное оборудование отремонтировано и окрашено. Конечно, выявились и незначительные недочеты в санитарном содержании и состоянии инфраструктуры, - рассказали «КП» активисты.

Ряд нарушений общественники нашли в лагере «Орловские зори». В частности, в некоторых корпусах на окнах нет москитных сеток. В неудовлетворительном состоянии пешеходные дорожки между корпусами. Аналогичная ситуация и в лагере «Мечта». С 2017 года недочеты так и не устранили. Более того, в этих лагерях туалеты и душевые кабины расположены на улицах, а санузлы в плохом санитарном состоянии. Активисты также отметили, что в большинстве лагерей первая и четвертая смены включают только 12 дней, а не 21.

Результаты своего мониторинга общественники направили властям для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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