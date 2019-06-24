СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-24T15:39:29+03:00

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Орловцы могут бесплатно звонить с таксофонов. Плату за междугородные телефонные звонки в рамках повышения доступности универсальных услуг связи с 1 июня отменило ПАО «Ростелеком».

Звонки можно совершать на любые номера фиксированной сети по всей стране. Доступна связь и с экстренными службами.

Так, позвонить бесплатно можно единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112, вызвать пожарных по телефону 01 и 101, полицию - 02 и 102, скорую помощь - 03 и 103, а также аварийную газовую службу - 04 и 104. Платными остаются звонки на стационарный телефон для международных вызовов и на мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU