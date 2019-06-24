Роспотребнадзор разрешил купаться в Оке в районе центрального пляжа Орла

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-24T14:26:58+03:00

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Региональное Управление Роспотребнадзора разрешило купаться в Оке в районе центрального пляжа Орла. Эксперты заверили, взятые пробы воды соответствуют гигиеническим нормам.

- По результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз лабораторного контроля воды водоемов и песка по состоянию на 13 июня 2019 года зоне отдыха на реке Ока в районе «ЦПКиО» города Орла выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зоны рекреации требованиям санитарных правил, - сообщили «КП» в управлении.

Так, согласно лабораторным исследованиям, проведенным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» пробы воды реки соответствуют требованиям гигиенических нормативов по радиологическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Напомним, ранее региональный Роспотребнадзор нашел в Оке нарушения по санитарно-химическим показателям, а именно по окраске.

ИСТОЧНИК KP.RU