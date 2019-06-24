2019-06-24T14:24:22+03:00
Происшествия

В Орле после столкновения с легковушкой опрокинулся «Деу Матиз»

В ДТП травмы получили два человека
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле в воскресенье, 23 июня, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Форд» и малолитражки «Деу Матиз». Вторая от столкновения опрокинулась на бок.

Авария случилась примерно в 17.40. 35-летняя автоледи ехала за рулем «Матиза» по улице Маяковского, со стороны Мопра в сторону Красина.

- В районе дома № 56 по улице Маяковского произошло столкновение с автомобилем «Форд Фьюжн», который двигался по улице Нормандии-Неман со стороны Гагарина в направлении Комсомольской, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

После столкновения малолитражка опрокинулась. В итоге дама, управлявшая ей, получила травмы. Травмировалась и 53-летняя пассажир «Форда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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