В Орле пройдут соревнования по велогонкам и мотоспорту
В Орле пройдут соревнования по велогонкам и мотоспорту, приуроченные к Дню ГИБДД. Их участниками могут стать все желающие.
Попробовать свои силы в прохождении полосы препятствий может каждый. Единственное ограничение – 18 лет - действует для участников мотосоревнований. Также всем необходимо будет иметь при себе паспорт.
- Мы будем рады, если вы придете со своим велосипедом, но если его нет, то вам его с удовольствием предоставят, также как и мотоцикл. Оцениваться будут скорость и качество прохождения полосы препятствий и фигур вождения, - пояснили организаторы.
Победителей соревнований ждут ценные призы. Например, для победителей в мотоспорте скидка 50% на обучение на категорию А.
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться здесь.
КОГДА? ГДЕ?
3 июля в 15:00
Ул. Ливенская, 86 (автодром)
ИСТОЧНИК KP.RU