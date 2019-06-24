СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-24T12:06:29+03:00

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В Орле пройдут соревнования по велогонкам и мотоспорту, приуроченные к Дню ГИБДД. Их участниками могут стать все желающие.

Попробовать свои силы в прохождении полосы препятствий может каждый. Единственное ограничение – 18 лет - действует для участников мотосоревнований. Также всем необходимо будет иметь при себе паспорт.

- Мы будем рады, если вы придете со своим велосипедом, но если его нет, то вам его с удовольствием предоставят, также как и мотоцикл. Оцениваться будут скорость и качество прохождения полосы препятствий и фигур вождения, - пояснили организаторы.

Победителей соревнований ждут ценные призы. Например, для победителей в мотоспорте скидка 50% на обучение на категорию А.

Для участия нужно предварительно зарегистрироваться здесь.

КОГДА? ГДЕ?

3 июля в 15:00

Ул. Ливенская, 86 (автодром)

ИСТОЧНИК KP.RU