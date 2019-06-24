В Орле наказали навязчивого коллектора-нарушителя
В Орле коллекторская организация заплатит штраф за нарушения и навязчивость. Пожаловались на ее сотрудников сами должники.
Коллекторы буквально оборвали телефон двоим орловцам, взявшим займы в микрокредитной организации. Платежи горожане просрочили, после чего число звонков и смс-сообщений оказалось слишком большим. Кроме того коллекторы не всегда представлялись адресатам, а также не сообщали о ведении аудиозаписи звонка.
- Были выявлены нарушения 230 Федерального закона. Арбитражный суд Орловской области оштрафовал организацию- коллектора на общую сумму 100 тысяч рублей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU