2019-06-24T11:55:25+03:00
Общество

В Орле наказали навязчивого коллектора-нарушителя

На организацию, не дающую прохода, пожаловались должники
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле коллекторская организация заплатит штраф за нарушения и навязчивость. Пожаловались на ее сотрудников сами должники.

Коллекторы буквально оборвали телефон двоим орловцам, взявшим займы в микрокредитной организации. Платежи горожане просрочили, после чего число звонков и смс-сообщений оказалось слишком большим. Кроме того коллекторы не всегда представлялись адресатам, а также не сообщали о ведении аудиозаписи звонка.

- Были выявлены нарушения 230 Федерального закона. Арбитражный суд Орловской области оштрафовал организацию- коллектора на общую сумму 100 тысяч рублей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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