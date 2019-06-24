СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-24T11:58:42+03:00

Сотни свечей орловцы зажгли в День памяти и скорби Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители региона пришли к стеле Воинской славы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне

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Вечером 22 июня в Орле на бульваре Победы прошла ежегодная Всероссийская акция «Свеча Памяти». Ровно 78 лет назад началась самая кровопролитная и жестокая война в истории человечества. Нашей стране она стоила 27 миллионов человеческих жизней.

Жители региона пришли к стеле Воинской славы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войнеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Почтить память погибших собрались ветераны, участники общественных организаций, молодежь, родители с детьми, представители областной и городской власти, сотрудники орловской полиции.

Сотни свечей орловцы зажгли в День памяти и скорбиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- То, что пришлось пережить нашему поколению – не дай Бог этому повториться. За день до начала войны в Харькове по комсомольскому билету было призвано 100 человек. После ее окончания в живых из них осталось трое. Война была очень жестокой. Сегодня нельзя допустить ее снова, поэтому нужно всегда быть готовым к защите Отечества, - обратился к молодежи Александр Безкровный, ветеран Великой Отечественной войны.

Свет сотни свечей озарил ночной бульварФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В завершение акции жители города почтили память соотечественников минутой молчания, после чего сотни свечей озарили бульвар.

ИСТОЧНИК KP.RU