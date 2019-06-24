2019-06-24T11:43:04+03:00
Происшествия

В Орле водитель на скутере протаранил иномарку

Лихач получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Водитель получил травмыВодитель получил травмыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле водитель за рулем скутера протаранил иномарку. Лихач получил травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью субботы, 22 июня, в Советском районе областной столицы. Времени было около двух часов, когда водитель на двухколесном транспорте двигался по улице Приборостроительной. В районе дома №31 он не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «БМВ».

- В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения, сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24