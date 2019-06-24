В Орле водитель на скутере протаранил иномарку
Лихач получил травмы
Водитель получил травмыФото: Архив "КП"
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В Орле водитель за рулем скутера протаранил иномарку. Лихач получил травмы.
Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью субботы, 22 июня, в Советском районе областной столицы. Времени было около двух часов, когда водитель на двухколесном транспорте двигался по улице Приборостроительной. В районе дома №31 он не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «БМВ».
- В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения, сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU