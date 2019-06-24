СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-24T11:41:39+03:00

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Жителей Орла приглашают на пешеходную экскурсию по историческому центру города. Поближе познакомиться с малой родиной желающие могут каждую субботу.

В программе каждой экскурсии орловцев знакомят с тремя историческими городскими районами. Жители посещают самые достопримечательные места: где была заложена Орловская крепость, скандально известный памятник Ивану Грозному, пешеходную улицу Ленина со старинной брусчаткой, купеческими и дворянскими особняками, и граффити в честь писателей-орловцев. Также экскурсантам рассказывают об истории орловских памятников.

Сбор группы проходит возле кассы краеведческого музея по адресу улица Гостиная, 2 в 10:45.

Начало экскурсии в 11 утра. Продолжительность пешей прогулки - два часа.

Стоимость экскурсии для детей, пенсионеров и студентов - 150 рублей.

Взрослым - 200 рублей.

Запись на экскурсию по телефону: 47-13-91.

Минимальный состав группы - 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU