Жителей Орла приглашают на пешеходную экскурсию по историческому центру города
Жителей Орла приглашают на пешеходную экскурсию по историческому центру города. Поближе познакомиться с малой родиной желающие могут каждую субботу.
В программе каждой экскурсии орловцев знакомят с тремя историческими городскими районами. Жители посещают самые достопримечательные места: где была заложена Орловская крепость, скандально известный памятник Ивану Грозному, пешеходную улицу Ленина со старинной брусчаткой, купеческими и дворянскими особняками, и граффити в честь писателей-орловцев. Также экскурсантам рассказывают об истории орловских памятников.
Сбор группы проходит возле кассы краеведческого музея по адресу улица Гостиная, 2 в 10:45.
Начало экскурсии в 11 утра. Продолжительность пешей прогулки - два часа.
Стоимость экскурсии для детей, пенсионеров и студентов - 150 рублей.
Взрослым - 200 рублей.
Запись на экскурсию по телефону: 47-13-91.
Минимальный состав группы - 5 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU