Орловским туристам советуют регистрировать свои маршруты
С каждым годом любителей спортивного и краеведческого туризма в Орловской области становится больше. Практически ежедневно можно увидеть в соцсетях приглашение на экскурсии по уникальным и труднодоступным достопримечательностям региона.
В связи с этим сотрудники ГУ МЧС России предупреждают орловцев о необходимости регистрировать свои маршруты на сайте ведомства. Сделать это можно онлайн, заполнив небольшую анкету.
- Регистрация туристического маршрута – гарантия безопасности для участников похода, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Во время нее понадобится указать контактный телефон, отметить предполагаемое время начала и окончания похода, а также указать имя его руководителя.
Заполнить анкету можно здесь.
Регистрация туристических групп.МЧС России
ИСТОЧНИК KP.RU