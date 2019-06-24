Орловским туристам советуют регистрировать свои маршруты

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-24T10:47:08+03:00

Теперь это можно сделать онлайн

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С каждым годом любителей спортивного и краеведческого туризма в Орловской области становится больше. Практически ежедневно можно увидеть в соцсетях приглашение на экскурсии по уникальным и труднодоступным достопримечательностям региона.

В связи с этим сотрудники ГУ МЧС России предупреждают орловцев о необходимости регистрировать свои маршруты на сайте ведомства. Сделать это можно онлайн, заполнив небольшую анкету.

- Регистрация туристического маршрута – гарантия безопасности для участников похода, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время нее понадобится указать контактный телефон, отметить предполагаемое время начала и окончания похода, а также указать имя его руководителя.

Заполнить анкету можно здесь.

Регистрация туристических групп.МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU