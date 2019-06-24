Жителям Орловщины предложили оценить работу глав их городов и районов

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-24T10:30:14+03:00

Высказать свое мнение об эффективности деятельности муниципальных руководителей можно онлайн

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Жителям Орловщины предложили дать оценку работе руководителей их городов и районов. Высказать свое мнение о том, насколько эффективна их деятельность, можно онлайн.

В онлайн-опросе орловцам предлагают выбрать свое место проживая и ответь насколько удовлетворительна работа органов местного самоуправления в сфере ЖКХ, транспорта, содержания дорог.

- Чем больше орловцев примет участие в опросе, тем объективнее будет оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, - сообщает официальный портал облправительства.

Пройти опрос можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU