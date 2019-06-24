Череда соревнований по пляжному волейболу стартовала в Орле

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-24T10:33:48+03:00

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В пятницу, 21 июня, на главной площади Орла стартовала череда соревнований по пляжному волейболу. Поболеть за товарищей и последить за спортивной игрой пришли десятки орловцев.

В соревнованиях примут участие более 300 волейбольных командФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открыл соревнования губернатор Андрей Клычков, отметив, что было много споров о том, нужен ли городу пляжный волейбол. - Я часто слышу от молодежи вопрос, чем ей заниматься. И вот теперь появилась эта открытая площадка. Мы долго думали, впишется ли она в центральную площадь, традиционную для других мероприятий. Но мне кажется - это место, где должны собираться и отдыхать люди, и почему бы не поиграть здесь в пляжный волейбол, - обратился к орловцам Андрей Клычков.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пожелал участникам удачиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Соревнования будут проходить в Орле месяц. Поучаствовать в них запланировали уже более 300 команд со всей области. Перед открытием площадку успели оценить ребята и девчонки, участники Первенства Орловской области по пляжному волейболу.

Пляжный волейбол в Орле в самом разгареФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Площадка – огонь! Побольше бы таких мест в городе. А вообще нужно делать постоянную, на месяц – это не серьезно, - поделился эмоциями с «КП» волейболист Константин Захаров, занявший 3 место в областных соревнованиях. После окончания череды соревнований площадку планируют перенести в Городской парк.

ИСТОЧНИК KP.RU