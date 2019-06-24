Орловцы выйдут на зарядку с чемпионом по кикбоксингу Владиславом Туйновым
Большой спортивный праздник пройдет в Орле в День молодежи 29 июня
Орловцы сделают зарядку с чемпионом по кикбоксингу Владиславом ТуйновымФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы выйдут на зарядку с чемпионом по кикбоксингу Владиславом Туйновым. Большой спортивный праздник пройдет в Орле в День молодежи 29 июня на летней площадке «ГРИНН Air».
- В программе мероприятия всех молодых людей ждут также презентации и мастер-классы от спортивных школ, конкурсы и тир, катания на гироскутерах, - рассказали «КП» организаторы.
Начало праздника в 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU