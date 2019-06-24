СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-24T09:30:03+03:00

Мужчину привлекли к ответственности и наказали штрафом в 3 тысячи рублей

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В Железнодорожном районе Орла полицейские провели проверку законности хранения жителями огнестрельного оружия. В поле зрения правоохранителей попал мужчина. Орловец незаконно перевозил в своем авто пистолет брата. Разрешение на то у него не было.

- Постановлением мирового суда Железнодорожного района Орла мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.8 КоАП РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Орловца наказали штрафом в размере 3 тысяч рублей. При этом огнестрельное гладкоствольное оружие с магазином и патронами у него изъяли. Постановление суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU