СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-24T09:26:13+03:00

Маленькие орловцы проведут выходные в «Путешествии по крышам Стокгольма» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Творческое занятие по мотивам произведений Астрид Линдгрен состоится в библиотеке имени Пришвина

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Маленькие орловцы проведут последнее воскресенье июня в «Путешествии по крышам Стокгольма». Творческое занятие в технике аппликаций по мотивам писателя Астрид Линдгрен проведут в областной детской библиотеке имени Пришвина.

Занятие для всех желающих малышей бесплатное. Необходима предварительная запись по телефону: 55-04-39.

Встреча состоится по адресу: улица Московская, 28. Начало занятий в 11 и 15 часов 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU