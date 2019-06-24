2019-06-24T09:26:13+03:00
Общество

Маленькие орловцы проведут выходные в «Путешествии по крышам Стокгольма»

Творческое занятие по мотивам произведений Астрид Линдгрен состоится в библиотеке имени Пришвина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Маленькие орловцы проведут выходные в «Путешествии по крышам Стокгольма»Маленькие орловцы проведут выходные в «Путешествии по крышам Стокгольма»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Маленькие орловцы проведут последнее воскресенье июня в «Путешествии по крышам Стокгольма». Творческое занятие в технике аппликаций по мотивам писателя Астрид Линдгрен проведут в областной детской библиотеке имени Пришвина.

Занятие для всех желающих малышей бесплатное. Необходима предварительная запись по телефону: 55-04-39.

Встреча состоится по адресу: улица Московская, 28. Начало занятий в 11 и 15 часов 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24