Маленькие орловцы проведут выходные в «Путешествии по крышам Стокгольма»
Творческое занятие по мотивам произведений Астрид Линдгрен состоится в библиотеке имени Пришвина
Маленькие орловцы проведут выходные в «Путешествии по крышам Стокгольма»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Маленькие орловцы проведут последнее воскресенье июня в «Путешествии по крышам Стокгольма». Творческое занятие в технике аппликаций по мотивам писателя Астрид Линдгрен проведут в областной детской библиотеке имени Пришвина.
Занятие для всех желающих малышей бесплатное. Необходима предварительная запись по телефону: 55-04-39.
Встреча состоится по адресу: улица Московская, 28. Начало занятий в 11 и 15 часов 30 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU