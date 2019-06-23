Из-за надвигающейся непогоды в Орелэнерго ввели режим повышенной готовности

23 Июнь 18:54 2019-06-23T18:58:01+03:00

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Из-за надвигающейся на Орловскую область непогоды в ряде ведомств и организаций введен режим повышенной готовности. Устранять последствия стихии готовы энергетики.

- В режиме готовности находятся 68 бригад, 170 человек, 73 единицы техники. Резервные источники электроснабжения проверены и готовы к работе для подачи электроэнергии социально-значимым объектам регионов, -сообщили "Комсомолке" в «Россети Центр Орелэнерго».

Работает горячая линия. В круглосуточном режиме можно обратиться к энергетикам по телефону 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915-38-000-38 в Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU