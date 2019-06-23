У орловчанки собственный знакомый украл велосипед

23 Июнь 15:57 2019-06-23T15:57:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Велосезон на Орловщине продолжается, а с ним и не прекращают поступать в полицию заявления о краже двухколесного транспорта. На днях очередного «стального коня», похищенного у хозяйки, отыскали сотрудники райотдела ОВД в Хотынецком районе.

Свой велосипед женщина хранила в сарае во дворе и в один день не обнаружила транспорта. Ничего не оставалось делать, как писать заявление. Полицейские восстановили цепочку событий. Как оказалось, велосипед присвоил знакомый самой заявительницы: у него был ключ от хозпостройки. При этом наживаться за счет похищенного мужчина не собирался: он использовал велосипед в своих личных целях.

- По данному факту следственным подразделением МО МВД России «Хотынецкое» возбуждено уголовное дело. Чужой велосипед, которым злоумышленник пользовался в личных целях, полицейские изъяли. Гражданин допрошен в качестве подозреваемого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU