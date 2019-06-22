С чужой банковской карты орловец совершил покупки на 9 тысяч рублей
Платежное средство мужчина нашел на улице возле бара и решил воспользоваться ей в личных целях
С чужой банковской карты орловец совершил покупки на 9 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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С чужой банковской карты 31-летний орловец совершил покупки на 9 тысяч рублей. Платежное средство мужчина нашел на улице возле бара, где отдыхал с друзьями, и решил воспользоваться ей в личных целях.
Отыскать преступника сотрудникам полиции помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину камеры зафиксировали в одном из магазинов, где он использовал карту.
- По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящее время орловцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU