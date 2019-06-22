СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-22T12:17:31+03:00

С чужой банковской карты орловец совершил покупки на 9 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Платежное средство мужчина нашел на улице возле бара и решил воспользоваться ей в личных целях

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С чужой банковской карты 31-летний орловец совершил покупки на 9 тысяч рублей. Платежное средство мужчина нашел на улице возле бара, где отдыхал с друзьями, и решил воспользоваться ей в личных целях.

Отыскать преступника сотрудникам полиции помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину камеры зафиксировали в одном из магазинов, где он использовал карту.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящее время орловцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU