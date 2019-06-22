2019-06-22T12:14:36+03:00
Происшествия

Из-за ДТП на Октябрьской в Орле образовалась огромная пробка

Легковушка перегородила две полосы движения
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: группа Вконтакте ДТП ОрёлФото: группа Вконтакте ДТП ОрёлФото: соцсети
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Сегодня утром, 22 июня, в Орле случилось ДТП на Октябрьской улице. Из-за аварии в Советском районе образовалась огромная пробка.

Судя по фото очевидцев, легковушка поворачивала в гаражи, расположенные на стыке Октябрьской улицы и Болховского шоссе. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД - устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автомобилистам же стоит продумать свой маршрут: пробка дотянулась до Раздольной улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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