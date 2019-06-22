Сегодня орловцы услышат Героическую кантату «Краснодон»

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-22T11:01:46+03:00

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Орловцы услышат Героическую кантату «Краснодон», посвящённую героям-молодогвардейцам, в День памяти и скорби сегодня, 22 июня. С концертом выступит сводный духовой оркестр российских детских школ искусств имени Балакирева.

Музыку кантаты написал московский композитор, дирижер, руководитель профессионального военного оркестра ПВО-ПРО войск ВКС и «Ведущего творческого коллектива города Москвы» детского духового оркестра «Юные Балакиревцы» Геннадий Лукин на стихи московского поэта, члена Союза писателей России Владимира Лесового. Исполнение этого произведения с большим успехом прошло в этом году в Тольятти, Москве, Донецке.

Концерт пройдет в Культурно-досуговом центре «Металлург».

Начало в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU