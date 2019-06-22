2019-06-22T10:57:59+03:00
Происшествия

В Орле двое подростков срезали интернет-кабель с крыш многоэтажек

Молодые люди сдали похищенное в пункт приема и потратили вырученные деньги
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле двое подростков срезали интернет-кабель на крышах многоэтажекВ Орле двое подростков срезали интернет-кабель на крышах многоэтажекФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские раскрыли кражу интернет-кабеля с крыш жилых домов в Заводском районе. В результате оперативно-розыскных мероприятий оказалось, что похитили имущество провайдера подростки 16-ти и 17-ти лет.

Молодые люди срезанный кабель сдали в пункт приема. Вырученные с продажи деньги они использовали в личных целях. Кражи подростки совершили на крышах нескольких домов.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Молодых людей поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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