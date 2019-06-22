23 июня орловцы проверят себя и сдадут ГТО
Фестиваль здорового образа жизни будет открытым для всех
Фото: Вячеслав Коваленко
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23 июня орловцы проверят себя и сдадут ГТО. Фестиваль здорового образа жизни будет открытым для всех и пройдет на центральной площади Орла.
К участию приглашаются все те, у кого нет противопоказаний для занятий спортом. Спортсмены без медицинского допуска к соревнованиям допущены не будут. Заявки на участие можно подать на месте проведения соревнований.
Все нормативы проводятся по правилам приема тестирования ВФСК «ГТО». Участники, выполнившие комплекс ГТО на золотой, серебряный и бронзовый значки в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и памятными медалями.
Начало соревнований в 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU