В Орле отменили особый противопожарный режим
Продолжается патрулирование лесов и проведение противопожарных мероприятий
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:
В Орле отменили особый противопожарный режим. По словам спасателей, пожарная обстановка нормализовалась, класс пожарной опасности в городе снизился.
Напомним, особый противопожарный режим в Орле ввели 14 июня. Тогда вводился запрет на пребывание в лесах, въезд в них на транспорте, поджог сухой травы и разведение костров.
- Несмотря на отмену особого противопожарного режима, в области продолжается патрулирование лесных массивов и проведение противопожарных мероприятий, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU