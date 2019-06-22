2019-06-22T10:32:26+03:00
Общество

В Орле отменили особый противопожарный режим

Продолжается патрулирование лесов и проведение противопожарных мероприятий
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле отменили особый противопожарный режим. По словам спасателей, пожарная обстановка нормализовалась, класс пожарной опасности в городе снизился.

Напомним, особый противопожарный режим в Орле ввели 14 июня. Тогда вводился запрет на пребывание в лесах, въезд в них на транспорте, поджог сухой травы и разведение костров.

- Несмотря на отмену особого противопожарного режима, в области продолжается патрулирование лесных массивов и проведение противопожарных мероприятий, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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