СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-22T10:30:38+03:00

За 2019 год на улицах Орла произошло около 400 краж Фото: Архив "КП"

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За 2019 год на улицах Орла и в общественных местах произошло около 400 краж. По всем эпизодам преступлений стражи порядка возбудили уголовные дела. Большая часть из них раскрыта, виновные привлечены к ответственности.

- В настоящее время сотрудники полиции ежедневно поводят ряд оперативно-розыскных мероприятий и профилактических мероприятий, направленных на недопущение, пресечение и раскрытие указанной категории преступлений, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ввиду участившихся краж полицейские напоминают орловцам, как избежать хищения имущества в общественных местах. Не рекомендуется оставлять в кафе, ресторанах, торговых и развлекательных центрах сумки, документы и другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников. Максимальным наказанием, предусмотренным законом за кражу, является лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU