В Орле прошел «Бал медалистов»
В Орле прошел «Бал медалистов». Торжество под девизом «Взлетай! Время первых!» состоялось на площадке перед центральным входом в ОГАУ имени Парахина.
Поздравить лучших выпускников Орловской области приехал глава региона Андрей Клычков. В своей речи Губернатор поблагодарил их за достигнутые особые успехи в учебе.
- Смело идите по дорогам, которые открывает перед вами судьба. И пусть всё хорошее, что вы задумали – обязательно исполнится. Здоровья вам, удачи и новых свершений», - пожелал ребятам Андрей Клычков.
В этом году медаль «За особые успехи в учении» получили более 300 орловских выпускников. Участников Бала ждала яркая концертная программа. Завершился праздник флешмобом выпускников.
ИСТОЧНИК KP.RU