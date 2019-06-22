СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-22T10:28:59+03:00

Медали за успехи в учебе получили более 300 выпускников

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В Орле прошел «Бал медалистов». Торжество под девизом «Взлетай! Время первых!» состоялось на площадке перед центральным входом в ОГАУ имени Парахина.

Поздравить лучших выпускников Орловской области приехал глава региона Андрей Клычков. В своей речи Губернатор поблагодарил их за достигнутые особые успехи в учебе.

- Смело идите по дорогам, которые открывает перед вами судьба. И пусть всё хорошее, что вы задумали – обязательно исполнится. Здоровья вам, удачи и новых свершений», - пожелал ребятам Андрей Клычков.

В этом году медаль «За особые успехи в учении» получили более 300 орловских выпускников. Участников Бала ждала яркая концертная программа. Завершился праздник флешмобом выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU