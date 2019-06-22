2019-06-22T10:28:59+03:00
Общество

В Орле прошел «Бал медалистов»

Медали за успехи в учебе получили более 300 выпускников
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы Правительства Орловской областиФото пресс-службы Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле прошел «Бал медалистов». Торжество под девизом «Взлетай! Время первых!» состоялось на площадке перед центральным входом в ОГАУ имени Парахина.

Поздравить лучших выпускников Орловской области приехал глава региона Андрей Клычков. В своей речи Губернатор поблагодарил их за достигнутые особые успехи в учебе.

- Смело идите по дорогам, которые открывает перед вами судьба. И пусть всё хорошее, что вы задумали – обязательно исполнится. Здоровья вам, удачи и новых свершений», - пожелал ребятам Андрей Клычков.

В этом году медаль «За особые успехи в учении» получили более 300 орловских выпускников. Участников Бала ждала яркая концертная программа. Завершился праздник флешмобом выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24