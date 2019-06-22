Сегодня в орловской библиотеке имени Пушкина покажут фильм «Белорусский вокзал»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-22T10:03:50+03:00

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В орловской библиотеке имени Пушкина в рамках Всероссийской акции «Великое кино великой страны» покажут фильм «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова. Легендарная картина вышла на экраны страны в 1971 году. В нем снимались такие звезды отечественного кинематографа как Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант.

По сюжету старые друзья-однополчане собрались по печальному поводу. Умер их старый друг и товарищ Валентин Матвеев. Последний раз они встречались еще в 1946 году, на его же дне рождения. Поминки не состоялись, и друзья понимают, что нельзя просто так разойтись. Они проводят вместе целый день.

После 25 лет многое изменилось, но кое-что осталось прежним.

Бесплатный показ состоится уже сегодня, 22 июня в 14 часов.

Категория 12+

ИСТОЧНИК KP.RU