2019-06-21T16:35:58+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в реорганизации службы Скорой помощи в Орле

Вице-губернатору вынесено представление
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Прокуратура нашла нарушения в реорганизации службы скорой медицинской помощи в Орле. Вице-губернатор вынесено представление.

Как уже рассказывала «КП», буквально на днях чиновники в очередной раз встречались с фельдшерами «скорой». Стороны никак не могут договориться об условиях работы после произошедшей в начале года реорганизации. Тогда службу «скорой» Плещеевской ЦРБ присоединили к станции областного центра. Проблема была упомянута на прошедшей вчера, 20 июня, прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда и прокуратура, и СК организовали проверку.

В итоге сотрудники надзорного ведомства нашли следующее нарушение: чиновники не учли законодательство о чернобыльской зоне. Согласно ему, работники, трудящиеся на загрязненной радиацией территории, должны получать дополнительную поддержку. В данном случае сотрудники неотложки лишились положенной прибавки к окладу.

- По фактам выявленных нарушений прав граждан заместителем прокурора области в адрес первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области внесено представление, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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