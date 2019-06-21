Подписано соглашение о возведении строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в Орле
В Орле все-такие появится строительный гипермаркет "Леруа Мерлен". Соглашение о его возведении подписал сегодня с представителями компании глава региона Андрей Клычков.
- В рамках соглашения стороны планируют реализовать в Орле инвестиционной проект по строительству в областном центре гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен Восток» общей площадью 13 250 кв.м, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.
Также отмечается, что региональное Правительство посодействует организации в предоставлении земельного участка в целях реализации инвестпроекта и окажет необходимую консультативную помощь.
Открытие гипермаркета товаров для стройки и дома запланировано на 2021 год. Также новый торговый объект предоставит орловцам 250 рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU