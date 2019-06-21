Орловцев научат медитации и асанам

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-21T13:19:00+03:00

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В эти выходные в Орле состоится открытая тренировка по йоге для всех желающих. Инструктора дадут мастер-класс для жителей и гостей областной столицы.

Устраивает такое необычное мерприятие йога-центр «Искусство жизни». Событие приурочено к Международному дню йоги, который празднуется 21 июня. В программе не только тренировка: гостей ждет медитация, роспись мехенди, восточные танцы, а также чай и угощения. Кроме того, будут разыграны абонементы.

Не пропустите!

КОГДА, ГДЕ?

23 июня, 17.00

Городской ПКиО, площадка у фонтана

ИСТОЧНИК KP.RU