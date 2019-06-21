2019-06-21T13:10:38+03:00
Общество

Выпускные в Орле пройдут 25 июня

Почти пять тысяч школьников покинут стены учебных заведений областного центра
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: "КП" Архив
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Во вторник, 25 июня, в школах Орла пройдут выпускные. В этом году стены учебных учреждений покинут почти пять тысяч выпускников.

- В этом году из школ и лицеев областного центра выпустятся 1 543 одиннадцатиклассника, около 200 из которых претендуют на медаль «За особые успехи в учении», а также 3 138 девятиклассников, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

В день выпускных обеспечивать безопасность будут полицейские: в самих школах, а также общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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