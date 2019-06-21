2019-06-21T12:38:07+03:00
Происшествия

В Орле автоледи на внедорожнике не поделила дорогу с легковушкой

Девушка-пассажир второй получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле автоледи на внедорожнике спровоцировала ДТП с легковушкой. В итоге один человек получил травмы.

Авария случилась в четверг, 20 июня. 63-летняя дама ехала на «Тойоте» по дороге-дублеру Комсомольской улицы со стороны Карачевского шоссе в сторону Авиационной.

- В районе дома № 282 по улице Комсомольской на нерегулируемом перекрестке водитель не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф», под управлением водителя 30-летнего мужчины, который двигался по улице Авиационная со стороны улицы Комсомольская, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге девушка-пассажир «Фольксвагена» получила травмы. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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