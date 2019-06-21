Завтра в Орле будет закрыто движение и запрещена стоянка

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-21T11:31:50+03:00

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В субботу, 22 июня, на некоторых участках в Орле будут запрещены движение транспорта и стоянка. Мы публикуем список адресов и время, в которые будут действовать ограничения.

С 6.00 до 13.00 запрещена стоянка транспортных средств по ул. Пушкина (от ул. Фомина до ул. 4-й Курской), а также движение транспорта по этому же участку с 11.30 до 13.00. Здесь, в сквере Танкистов, пройдет акция "Горсть памяти", посвященная Дню памяти и скорби.

В связи с проведением молодежной акции «Свеча памяти» у стелы воинской славы на бульваре Победы с 06.00 до 23.30 будет запрещена стоянка от дома №31 до №35 по ул. Салтыкова-Щедрина, а также с 21.00 до 23.30 — движение по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской).

ИСТОЧНИК KP.RU