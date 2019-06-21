В выходные на Орловщине будет царить жара

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-21T10:55:34+03:00

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Грядущие выходные в Орле сулят быть жаркими. По прогнозам синоптиков, столбики термометров переберутся за отметку в +30 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 22 июня над городом переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночное время +16 градусов, днем разогреется до +32. Ветер южный, 3 м/с. Давление 747 мм рт.ст.

В воскресенье, 23 числа, будет облачно, временами небольшой дождь. Ночью термометры покажут +18, днем +31 градус. Ветер южный 1 м/с, давление 747 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе жара отступит, и температура опустится до +22…+24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU