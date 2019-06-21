Массовое ДТП случилось в Северном районе Орла

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-21T10:44:04+03:00

Проезжую часть не поделили внедорожник и две легковушки

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В Орле сразу несколько автомобилей не поделили проезжую часть в Северном районе города. Массовое ДТП случилось в четверг, 20 июня.

Времени было около полудня, когда 70-летний водитель за рулем внедорожника «Ниссан» выезжал с прилегающей территории дома 54 по улице Металлургов. Водитель не уступил дорогу отечественной легковушке «ВАЗ 2114», за рулем которой был 35-летний мужчина: автомобиль ехал по улице Металлургов со стороны улицы Космонавтов. В итоге «Четырнадцатая» столкнулась с другой легковушкой, ехавшей навстречу, – иномаркой «Фольксваген Гольф», которой управлял 63-летний водитель. После этого «Четырнадцатая» врезалась в «Ниссан».

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Ваз 2114» получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU