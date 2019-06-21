Ночью в Орле сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-21T10:18:39+03:00

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В Орле спасатели отбивали от огня вспыхнувший автомобиль. ЧП случилось на улице Гагарина.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в начале четвертого часа. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара салон автомобиля «Фиат» выгорел по всей площади, обгорело лакокрасочное покрытие. От огня спасен рядом стоящий автомобиль, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU