Ночью в Орле сгорел автомобиль
ЧП случилось на улице Гагарина
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: "КП" Архив
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В Орле спасатели отбивали от огня вспыхнувший автомобиль. ЧП случилось на улице Гагарина.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в начале четвертого часа. Спасатели прибыли на место.
- В результате пожара салон автомобиля «Фиат» выгорел по всей площади, обгорело лакокрасочное покрытие. От огня спасен рядом стоящий автомобиль, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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