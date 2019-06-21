2019-06-21T10:18:39+03:00
Происшествия

Ночью в Орле сгорел автомобиль

ЧП случилось на улице Гагарина
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Орле спасатели отбивали от огня вспыхнувший автомобиль. ЧП случилось на улице Гагарина.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в начале четвертого часа. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара салон автомобиля «Фиат» выгорел по всей площади, обгорело лакокрасочное покрытие. От огня спасен рядом стоящий автомобиль, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24