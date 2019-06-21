2019-06-21T10:02:27+03:00
Происшествия

В Орле велосипедист оказался под колесами «Приоры»

Молодой человек получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/dtp_orelФото: vk.com/dtp_orelФото: соцсети
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ДТП с участием велосипедиста случилось в Орле вечером четверга, 20 июня. Молодой водитель двухколесного транспорта оказался под колесами отечественной легковушки «Лада Приора».

Авария случилась около десяти часов вечера. 25-летний водитель на «Приоре» ехал по Комсомольской со стороны 1-й Посадской в сторону улицы Розы Люксембург.

- Водитель допустил столкновение с 25-летним велосипедистом, который двигался на двухколесном транспорте во встречном направлении. В результате, при резком торможении произошло падение велосипедиста, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Парень получил травмы, медики оказали ему всю необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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