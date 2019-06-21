Жалобу орловской учительницы Путину проверит прокуратура

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-21T09:55:44+03:00

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В Орловской области прокуратура устроила проверку после прозвучавшего на прямой линии с Владимиром Путиным факта о низкой оплате труда орловской учительницы. В прямом эфире прозвучала информация о том, что работник образования высшей категории получает всего 10 тысяч 700 рублей.

- По обращению на Прямую линию с Президентом Российской Федерации учительницы из Орла по вопросу о низкой заработной плате прокуратурой организована проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при начислении оплаты труда педагогическим работникам в регионе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Проверяет данный факт и следственный комитет. Как сообщала «КП», вопрос орловского учителя был обозначен в числе прочих о низких доходах бюджетников. Президент отметил, что такой суммы, если человек работает на полную ставку, быть попросту не может: так как минимальная оплата была доведена до значения МРОТ, которое составляет 11 тысяч 280 рублей. Как заметили модераторы, сумма указана без надбавок и премий.

Согласно данным Орелстата, средняя зарплата учителей в Орловской области составляет 24 тысячи 514 рублей (данные на март-2019).

ИСТОЧНИК KP.RU