2019-06-21T09:34:15+03:00
Спорт

Череда соревнования по пляжному волейболу стартует сегодня в Орле

Торжественное открытие состоится в 19.00
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Главная городская площадь преобразилась в площадку для волейбола. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОГлавная городская площадь преобразилась в площадку для волейбола. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июня, в Орле стартует череда соревнований по пляжному волейболу. Спортивный месячник обещает продлиться до 21 июля.

Волейбольные баталии пройдут на главной городской площади: здесь появились корты и все сопутствующие удобства (душевые, туалеты). Откроет серию турниров Первенство Орловской области по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения, которое будет проходить. Начало соревнований уже в 10.00.

А в 19.00 всех любителей спорта, болельщиков и горожан ждут на торжественное открытие спортивной площадки.

В ближайшие дни, 22, 23 и 29 июня с 10.00 до 21.00 будет проходить Чемпионат Орловской области по пляжному волейболу среди мужчин и женщин (игры в группах), а 30 июня – игры плей-офф среди 16 команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24