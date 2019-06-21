Череда соревнования по пляжному волейболу стартует сегодня в Орле

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-21T09:34:15+03:00

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Сегодня, 21 июня, в Орле стартует череда соревнований по пляжному волейболу. Спортивный месячник обещает продлиться до 21 июля.

Волейбольные баталии пройдут на главной городской площади: здесь появились корты и все сопутствующие удобства (душевые, туалеты). Откроет серию турниров Первенство Орловской области по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения, которое будет проходить. Начало соревнований уже в 10.00.

А в 19.00 всех любителей спорта, болельщиков и горожан ждут на торжественное открытие спортивной площадки.

В ближайшие дни, 22, 23 и 29 июня с 10.00 до 21.00 будет проходить Чемпионат Орловской области по пляжному волейболу среди мужчин и женщин (игры в группах), а 30 июня – игры плей-офф среди 16 команд.

ИСТОЧНИК KP.RU