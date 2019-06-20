СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-20T17:18:27+03:00

Отличившимся в службе сотрудникам вручили благодарности и присвоили звания

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В Орле на площади Ленина состоялся гарнизонный развод полицейских нарядов. Отличившимся в службе сотрудникам вручили благодарности от городской администрации и присвоили очередные звания.

- Среди полицейских был проведен строевой осмотр, в ходе которого проверили форменное обмундирование, наличие необходимых документов и нагрудных знаков, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейских, заступающих на дежурство, проинформировали об оперативной обстановке на территории Орла. После гарнизонного развода сотрудники органов внутренних дел приступили к своим обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU