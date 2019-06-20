2019-06-20T17:18:27+03:00
Общество

В Орле на площади Ленина состоялся гарнизонный развод полицейских нарядов

Отличившимся в службе сотрудникам вручили благодарности и присвоили звания
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле на площади Ленина состоялся гарнизонный развод полицейских нарядов. Отличившимся в службе сотрудникам вручили благодарности от городской администрации и присвоили очередные звания.

- Среди полицейских был проведен строевой осмотр, в ходе которого проверили форменное обмундирование, наличие необходимых документов и нагрудных знаков, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейских, заступающих на дежурство, проинформировали об оперативной обстановке на территории Орла. После гарнизонного развода сотрудники органов внутренних дел приступили к своим обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Свечу памяти" зажгут орловцы в сквере Героев-десантников
Орловские полицейские раскрыли кражу из жилого дома по горячим следам
Стартовал прием заявок на участие в «Молодых кадрах Орловщины»
В Орле работает фотовыставка природы нашего края
В Орловском районе сотрудник ГИБДД на служебном авто не уступил дорогу «Мазде»
Следком проверит жалобу орловской учительницы Президенту на низкую зарплату
ДК «Металлург» приглашает орловцев на героическую кантату «Краснодон»
В Орловской области участились случаи гибели пчел
В Орле на Раздольной в кирпичном здании горело масло
Прямая линия с президентом: учитель из Орла пожаловался на маленькую зарплату
В Орле фельдшеры «скорой» намерены объявить итальянскую забастовку
В Детском парке Орла проходят занятия с особенными детьми
Под Орлом женщина заблудилась в лесу, собирая грибы
Орловская пенсионерка хотела спасти сына, а в итоге решилась 60 тысяч рублей
Дважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителям
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
Орловские школьники приняли участие в парусной регате и проверили себя на выносливость
Орловские активисты обратились к Путину с просьбой о помощи в рекультивации свалки
Орловская Купала-2019: какие развлечения ждут гостей праздника
«Мы крылья России»: орловцев приглашают на молодежный фестиваль
Орловчанка выдвинула свою кандидатуру на выборы в Госдуму
Под Орлом опрокинулся пьяный водитель на «ВАЗе»
В Орле дольщиками, записавшими обращение к президенту, заинтересовался СК
Орловским зрителям предлагают выбрать лучшую театральную премьеру этого года