В Орле на площади Ленина состоялся гарнизонный развод полицейских нарядов
Отличившимся в службе сотрудникам вручили благодарности и присвоили звания
Фото: УМВД России по Орловской области
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В Орле на площади Ленина состоялся гарнизонный развод полицейских нарядов. Отличившимся в службе сотрудникам вручили благодарности от городской администрации и присвоили очередные звания.
- Среди полицейских был проведен строевой осмотр, в ходе которого проверили форменное обмундирование, наличие необходимых документов и нагрудных знаков, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Полицейских, заступающих на дежурство, проинформировали об оперативной обстановке на территории Орла. После гарнизонного развода сотрудники органов внутренних дел приступили к своим обязанностям.
ИСТОЧНИК KP.RU